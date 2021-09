Diante do curto prazo para aprovar os projetos, governador Cláudio Castro quer enviá-los esta semana - Rafael Campos

Publicado 05/09/2021 06:00 | Atualizado 05/09/2021 10:06

O governador Cláudio Castro (PL) pretende enviar à Assembleia Legislativa do Rio, ainda esta semana, o pacote de austeridade exigido pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Na próxima quarta-feira, ele tratará do assunto em um café da manhã, às 9h, no Palácio Laranjeiras, com os presidentes dos Poderes (Judiciário e Legislativo) e órgãos independentes (MP, Defensoria e TCE).

A reforma previdenciária e a extinção dos triênios dos servidores são pontos que não têm como ficar de fora. A expectativa, segundo fontes, é que o Executivo encaminhe propostas mais conservadoras para atender às diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional. A Alerj, por sua vez, abrandará os textos, para que as mudanças afetem o futuro funcionalismo — conforme anunciado diversas vezes desde junho pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT)

BRASÍLIA COBRA MAIS

Essa iniciativa, porém, ainda encontra entraves em Brasília: a equipe econômica da União tem cobrado um ajuste mais rigoroso do estado.

DIÁLOGO COM OS PODERES

No café da manhã, o governador quer detalhar com os Poderes os pontos das mensagens que vão compor o pacote de austeridade. Além da Alerj, Cláudio Castro já vem conversando sobre o assunto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas.

Em junho, ele recebeu os representantes dos órgãos para detalhar as regras do novo RRF, previstas no Decreto 10.681/21, da presidência da República, que regulamenta a Lei Complementar federal 178/21 — a norma modifica as bases do Regime de Recuperação Fiscal.

O novo regime não impõe as compensações financeiras que a versão anterior previa. O que se espera do estado que aderir ao RRF é um planejamento financeiro a médio e longo prazo para o reequilíbrio das contas.

ALÍVIO DE MAIS DE R$ 40 BI

Com a adesão, o Rio terá alívio de caixa de R$ 40,2 bilhões de 2022 até o fim do regime, que deve durar 10 anos . Isso porque o pagamento das parcelas da dívida com a União é suspenso nos primeiros 12 meses. Nos nove anos seguintes, as parcelas são retomadas de forma gradual.

LEIS DEVEM VALER EM 4 DE NOVEMBRO

Por isso, o Executivo agora tem pressa para encaminhar os projetos, que vão tramitar em regime de urgência.

Na mesma reunião do conselho, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) reafirmou ao estado que a Alerj aprovaria o fim dos triênios só para os novos servidores, e não para os atuais.