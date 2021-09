Servidor

Governador se re√ļne na quarta-feira com os Poderes antes de enviar reformas √† Alerj

Governo pretende encaminhar ainda esta semana as mensagens do Regime de Recuperação Fiscal. Assunto será tratado em café do manhã com TJ, Legislativo, MP, Defensoria e TCE

Publicado 05/09/2021 06:00 | Atualizado h√° 3 dias