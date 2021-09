Deputados da Alerj terão que votar este ano ainda as medidas que compõem o pacote de austeridade do regime - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Deputados da Alerj terão que votar este ano ainda as medidas que compõem o pacote de austeridade do regime Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 09/09/2021 05:40

Depois de votar, em 2017, medidas de ajuste para o Estado aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) naquele ano, o Legislativo fluminense volta a analisar, ao longo do mês de setembro, um novo pacote de austeridade. Desta vez, para a entrada do Rio em outra versão do RRF.

O governador Cláudio Castro (PL) e Ceciliano garantiram à coluna ampla discussão das medidas. Em relação aos triênios, Castro confirmou que será proposta a extinção dos triênios para todos os servidores, mas com a possibilidade de o Parlamento aprovar apenas para os futuros.



A reforma previdenciária dos civis seguirá a Emenda Constitucional 103, que implementou as mudanças na previdência na União. Assim, a idade mínima para a aposentadoria subirá para os novos servidores (para 62, se mulher, e para 65, se homem). Para os atuais, haverá um pedágio, como prevê a reforma nacional.

"O que nós estamos enviando não é reforma. Estamos enviando tudo que a Lei Complementar 178 obriga para que a gente entre no regime", ressaltou o governador.