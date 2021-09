Novo Regime Fiscal da cidade entra na pauta da Câmara na próxima semana | Coluna do Servidor | O Dia

tícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Novo Regime Fiscal da cidade entra na pauta da Câmara na próxima semana","alternativeHeadline":"","description":"","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/colunas\/servidor\/2021\/09\/6241470-novo-regime-fiscal-da-cidade-entra-na-pauta-da-camara-na-proxima-semana.html ","articleBody":"O Novo Regime Fiscal do Rio, proposto pelo governo Paes, está prestes a ser votado pelo Legislativo carioca. Essa semana o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, detalhou o texto para os vereadores. A ideia do Projeto de Lei Complementar 4\/21 é criar mecanismos de maior controle das finanças públicas, acionando gatilhos para o corte de despesas quando as contas estiverem no vermelho. A proposta estabelece metas e ações a serem adotadas de acordo com a situação financeira do município dentro da chamada Capacidade de Pagamento (Capag) — classificação feita pelo governo federal com base em critérios como endividamento, poupança e liquidez da gestão municipal. O conceito pode variar de D até A. O Rio, que já teve a nota B, atualmente está na categoria C, o que impõe limitações para a cidade conseguir financiamentos da União, por exemplo. CONGELAMENTO DE SALÁRIOS E TRIÊNIOS Apesar de ser apontado como um mecanismo de disciplina fiscal, por outro lado, o projeto é motivo de preocupação e críticas do funcionalismo, que tem atuado para a Câmara barrar o texto. Com a proposta, os servidores podem ficar mais tempo sem reajuste salarial e com a contagem dos triênios congelada. O tema será discutido na próxima semana: o presidente da Câmara, Carlo Caiado (DEM), e a Comissão de Assuntos Ligados ao Servidor, comandada por Jorge Felippe (DEM), se reunirão com as categorias. \\\"A Casa está sempre aberta ao diálogo, já tivemos audiência para tratar do tema e continuamos nos debruçando na discussão, objetivando a melhor proposta para a cidade\\\", afirma Caiado.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/colunas\/servidor\/2021\/09\/6241470-novo-regime-fiscal-da-cidade-entra-na-pauta-da-camara-na-proxima-semana.html","keywords":"Novo Regime Fiscal","articleSection":"Servidor","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/2020\/common\/static\/CACHE\/img\/share-odia.png","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2021-09-24T00:00:00-03:00","dateModified":"2021-09-24T00:00:00-03:00"}