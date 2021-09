Contando com o PLC 48, deputados apresentaram mais de 400 emendas aos projetos do regime - Octacílio Barbosa/Alerj

Publicado 23/09/2021 05:50

A extinção do adicional por tempo de serviço (triênio) volta a ser discutida a partir das 10h de hoje, na Alerj, em nova rodada de audiências sobre os projetos do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um dos principais pontos do debate sobre o ajuste e, após tratativas entre o Parlamento e o governo, ficou acordado que o fim do benefício será apenas para os novos servidores.

Apesar das garantias feitas em acordo, emenda do deputado Eliomar Coelho (Psol) ao PLC 48 ressalta a necessidade de correção do texto para evitar possível congelamento dos triênios de servidores civis e militares.

Coelho aponta que o projeto transforma o adicional por tempo de serviço em vantagem pessoal. Nesse caso, qualquer reajuste daqui pra frente excluiria a gratificação.

"Para impedir esse prejuízo aos servidores, protocolamos emenda para garantir que reajustes salariais incidam sobre toda a remuneração (que inclui triênios)".

COMO É O PL:

Art. 1º Fica extinto o adicional por tempo de serviço e a gratificação por tempo de serviço, para todos os servidores civis e militares, revogando-se os demais dispositivos legais e regulamentares que dispõem sobre estas parcelas, respeitadas as situações constituídas até a data de entrada em vigor desta lei.

Parágrafo único. Os servidores civis e militares que percebam adicional por tempo de serviço ou gratificação por tempo de serviço incorporarão em sua remuneração, na forma de direito pessoal, o valor absoluto destas parcelas a que fazem jus na data da publicação desta lei, cessando imediatamente qualquer contagem para fins de majoração do adicional ou gratificação.