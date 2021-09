Categorias promoveram ato em frente à Alerj. No plenário, representantes acompanharam as sessões - Fábio Costa/Ag.O Dia

Categorias promoveram ato em frente à Alerj. No plenário, representantes acompanharam as sessõesFábio Costa/Ag.O Dia

Antes das sessões para a discussão dos projetos do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) começarem na Alerj na terça-feira, servidores estaduais se concentraram em frente à Assembleia Legislativa do Rio, desde o início da manhã, em protesto às medidas. Representantes do funcionalismo também percorreram os corredores da Casa legislativa e dialogaram com deputados. Depois, acompanharam a discussão das propostas no plenário.

O ato no entorno do Alerjão contou com carros de som, faixas e cartazes. O Fórum Permanente dos Servidores Públicos Estaduais (Fosperj) afirma que, nos próximos dias, haverá mais mobilização.

Entre os diversos itens criticados, as categorias apontam que a fixação de um teto de gastos congelará os investimentos públicos para o atendimento à população.