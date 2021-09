Com recebimento de mais emendas, textos serão novamente debatidos com as categorias - Octacílio Barbosa/Divulgação Alerj

Com recebimento de mais emendas, textos serão novamente debatidos com as categoriasOctacílio Barbosa/Divulgação Alerj

Publicado 22/09/2021 05:55

o governador Cláudio Castro (PL) sancionará o texto na Alerj. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou ontem, após acordo com o governo, projeto que autoriza o Executivo a conceder ao funcionalismo recomposição salarial acumulada — com base no IPCA — referente ao período entre 6 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021, além das reposições a partir de 2021. O presidente da Casa, André Ceciliano (PT), anunciou que

À coluna, o parlamentar afirmou que a cerimônia ocorrerá na semana de votações dos projetos exigidos para a entrada do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal, provavelmente no início de outubro.

"Depois de anos de dificuldade financeira, no ano que vem, o estado vai poder voltar a recompor a perda salarial dos servidores. O servidor não é vilão desta história e merece ser tratado com respeito", afirmou o governador.

O texto apenas permite que o Executivo conceda o reajuste. A proposta também desobriga o governo a cumprir a medida "nas hipóteses de calamidade financeira declarada". No entanto, o atual estado de calamidade não será prorrogado.

SUBSTITUTIVO TEVE COAUTORIA

O texto foi um substitutivo ao PL original — de autoria de Ceciliano e Luiz Paulo (Cidadania). A proposta anterior determinava a concessão do reajuste, o que poderia ser vetado pelo governo, já que medidas que implicam em aumento de despesas devem ser de iniciativa do Executivo.

"Foi importante a aprovação, porque os servidores estão sem aumento desde 2014. O Parlamento está atento às reivindicações", disse o presidente da Alerj.

DÍVIDA É SUSPENSA NO 1º ANO

O montante da dívida do Rio de Janeiro com o Tesouro Nacional é de R$ 172 bilhões. O regime suspende o pagamento das parcelas nos 12 primeiros meses. Nos nove anos seguintes, as parcelas são retomadas de forma gradual.

Ao todo, segundo dados da Secretaria de Fazenda, o alívio de caixa será de R$ 40,1 bilhões com a medida.

APOIO DE PARLAMENTARES

