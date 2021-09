Autarquia fará a nomeação de 26 cargos de Especialista em Previdência Social e 13 cargos de Assistente Previdenciário - Reprodução

Publicado 21/09/2021 12:00

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) terá reforço de pessoal com a chegada de mais 39 servidores aprovados em certame realizado em 2014. Em edição extraordinária do Diário Oficial publicada na segunda-feira, o governador Cláudio Castro (PL) autorizou o presidente da autarquia, Sérgio Aureliano, a proceder a nomeação de 26 cargos de Especialista em Previdência Social e 13 cargos de Assistente Previdenciário, referente ao IV Concurso Rioprevidência 2013/2014.

O concurso de 2014 foi o último realizado pela autarquia fluminense. Organizado pela Fundação Ceperj, previa a oferta de 85 vagas, sendo 50 para assistente e 35 para especialista previdenciário.

