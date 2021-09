Categorias farão hoje novo ato em frente à Assembleia Legislativa - Fábio Costa

Publicado 21/09/2021 05:45

A exemplo da semana passada, quando o entorno da sede da Assembleia Legislativa do Rio foi tomado por atos do funcionalismo, os servidores estaduais voltam hoje ao local, a partir de 11h, em protesto ao pacote de ajuste. Após a mobilização, representantes do setor farão visitas aos gabinetes dos deputados que ainda não declararam seus votos.

Integrantes do Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais (Muspe) vão registrar, por fotos e vídeos, os posicionamentos dos parlamentares.

REGIME SUSPENDE DÍVIDA

Os projetos do Executivo compõem o conjunto de medidas exigidas para o Estado do Rio aderir ao novo regime. Com duração de 10 anos, a atual versão do RRF prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio com o Tesouro Nacional nos primeiros 12 meses do acordo financeiro.

Nos nove anos seguintes, a obrigação é retomada de forma gradual. Ao todo, o Rio terá 30 anos para quitar a dívida, no montante de R$ 173 bilhões.

De acordo com dados da Secretaria de Fazenda, o alívio de caixa, a partir de 2022 até o fim do RRF, será de mais de R$ 40 bilhões.