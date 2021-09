Propostas passaram por uma primeira rodada de audiências na semana passada - Octacílio Barbosa/ Alerj

Publicado 23/09/2021 05:30

Audiência pública mediada nesta quinta-feira pelas comissões de Tributação e de Servidores da Alerj, presididas por Luiz Paulo (Cidadania) e Rodrigo Amorim(PSL), respectivamente, discutirá as emendas aos projetos de teto de gastos, de extinção dos triênios e de autorização da entrada do Estado do Rio no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Servidores e representantes do governo, como os titulares das secretarias da Casa Civil, Fazenda e Planejamento são esperados na reunião.



Com duração de 10 anos, o regime garante alívio de caixa de mais de R$ 40 bilhões ao estado devido à suspensão do pagamento da dívida com a União (de R$ 172bilhões) nos 12 primeiros meses. Nos nove anos seguintes, as parcelas são retomadas deforma gradual.