Sob o comando do secretário Allan Turnowski, Sepol divulga amanhã edital para preenchimento de mais de 300 vagasFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 22/09/2021 15:41 | Atualizado 22/09/2021 15:42

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol) publica nesta quinta-feira, no Diário Oficial, edital para concurso público com 350 oportunidades para diferentes cargos na corporação. São 200 vagas para investigador policial, 100 para inspetor de polícia, 25 para perito legista, 10 para auxiliar policial de necrópsia, 10 para técnico policial de necropsia e mais 5 para perito criminal.

"Chegou a vez dos vocacionados. Estudem e sejam bem-vindos", declarou o secretário da corporação, delegado Allan Turnowski.