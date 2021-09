Deputados Arthur Maia (relator), Arthur Lira (presidente da Câmara) e Fernando Monteiro (presidente da comissão especial da PEC 32) - Reprodução/TV Câmara

Publicado 23/09/2021 12:30 | Atualizado 23/09/2021 15:32

A sexta versão do parecer da reforma administrativa (PEC 32) foi apresentada nesta quinta-feira, pouco antes de a comissão especial da Câmara dos Deputados voltar a analisar a matéria. Ontem à noite, a sessão que se iniciou no colegiado foi adiada por conta de mudanças feitas de última hora no substitutivo pelo relator, Arthur Oliveira Maia (DEM-BA).