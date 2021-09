Ofício será entregue no Palácio Guanabara - Agência O Dia

Publicado 28/09/2021 05:50

Lideranças sindicais de entidades que integram o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Fosperj) vão hoje ao Palácio Guanabara para entregar ofício com pedido de audiência com o governador Cláudio Castro (PL).

As categorias querem tratar das propostas enviadas pelo Executivo à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) exigidas para a adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Ao longo dessas semanas, a Alerj tem promovido audiências públicas para discutir os projetos. Ontem, a reforma previdenciária (PEC 63/21 e PLC 49/21) foi o tema da reunião comandada pelas comissões de Emendas Constitucionais e Vetos, de Tributação e de Servidores.

Na semana passada, deputados, integrantes do governo e servidores discutiram novamente o teto de gastos, a extinção dos triênios e o projeto que trata do ingresso do Rio no regime fiscal e suas consequentes vedações.