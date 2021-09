Foram realizadas palestras pela manhã e à tarde - Jéssica Moreira/Divulgação

Publicado 27/09/2021 17:15 | Atualizado 27/09/2021 17:16

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (Seinfra), por meio da Subsecretaria Executiva, promoveu, nesta segunda-feira, palestras para destacar a importância da conscientização sobre a Campanha Setembro Amarelo. Cerca de 40 servidores da pasta assistiram às explanações, que também foram transmitidas aos demais funcionários de forma online.



A convite da subsecretária executiva Landijara Duarte, a psicóloga Graça Araújo abordou temas importantes da campanha em apresentações realizadas durante todo o dia.

"Nosso cotidiano mudou muito nos últimos anos e o ambiente de trabalho precisa acompanhar estas mudanças de forma saudável para os colaboradores. A decisão de convidar uma profissional gabaritada para falar sobre este tema tão atual foi tomada pensando no melhor para nossa equipe, que tanto se empenha para mudar a vida da população fluminense", afirmou a subsecretária.



De acordo com a organização do Movimento Setembro Amarelo, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens.

Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.