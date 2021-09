Pedro Paulo fecha hoje o planejamento com o prefeito Eduardo Paes - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/09/2021 05:30

O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho, batem hoje o martelo sobre a retomada do calendário de pagamentos no 2º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Por mais de 20 anos consecutivos, esse era o prazo para a quitação dos salários dos servidores da Prefeitura do Rio. Porém, desde 2018 as categorias passaram a receber no 5º dia útil.

Pedro Paulo apresenta hoje ao prefeito a proposta. Após declarar por diversas vezes que a medida sairá do papel, mas sem anunciar data, no último sábado ele voltou a sinalizar que isso está perto de acontecer

PROMESSA DE CAMPANHA

A medida foi uma das promessas de campanha do prefeito, em 2020, e também vem sendo confirmada pelo secretário em diversas entrevistas, sem indicar uma data. Havia a expectativa de a mudança do cronograma ocorrer a partir de janeiro de 2022, mas o anúncio pode ser antecipado.