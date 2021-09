Secretário de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho tem confirmado diversas vezes a retomada do calendário antigo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Secretário de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho tem confirmado diversas vezes a retomada do calendário antigoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/09/2021 10:43 | Atualizado 25/09/2021 10:52

A retomada do pagamento dos salários de servidores municipais do Rio — incluindo inativos e pensionistas — no segundo dia útil do mês seguinte ao trabalhado está perto de sair do papel. Em agenda no Recreio dos Bandeirantes, neste sábado, o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, voltou a sinalizar que a medida será implementada em breve.

Ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD) e do secretário de Educação, Renan Ferreirinha, Pedro Paulo citou algumas ações que estão sendo planejadas pela Fazenda, destacando a data de quitação da folha de pessoal: "Salários dos servidores no segundo dia útil".

Após o anúncio, o secretário afirmou à coluna que apresentará a proposta na próxima segunda-feira ao chefe do Executivo.

PROMESSA DE CAMPANHA

"Antecipar o salário do quinto para o segundo dia útil e conceder reajuste estão no nosso radar. Vamos fazer dentro do mandato do Eduardo Paes, mas com segurança pra não dar um passo para frente e depois dois pra trás", disse Pedro Paulo à coluna em 16 de julho.

REIVINDICAÇÃO DESDE 2018

Por mais de 20 anos consecutivos, as categorias do funcionalismo carioca receberam o crédito até o segundo dia útil. No entanto, a partir de 2018, o prazo para o depósito passou a ser o quinto dia útil.

Desde então, o restabelecimento do calendário antigo tem sido uma reivindicação frequente dos servidores ativos e inativos.