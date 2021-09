Tema foi tratado ontem no colégio de líderes; conversas seguirão - Eduardo Barreto/ CMRJ

Publicado 29/09/2021 05:50

Ainda há divergências entre os vereadores cariocas em torno do PLC 4/21, que prevê o Novo Regime Fiscal do Rio. Com isso, a possibilidade de a matéria ir ao plenário da Câmara amanhã subiu no telhado. No lugar da votação, os parlamentares irão se reunir, às 11h, para tratar do tema. Depois, às 13h, a conversa será com representantes do Executivo.

Já na segunda as comissões devem emitir parecer conjunto com as emendas que os vereadores consideram fundamentais.

De autoria do governo Paes, o texto propõe ações de ajuste nas contas do município, especialmente em períodos de crise. O que vem sendo criticado pelos vereadores são os dispositivos que, segundo eles, "invadem prerrogativas" que são exclusivamente do Legislativo.