Publicado 29/09/2021 05:15

Uma força-tarefa do Executivo fluminense se debruça sobre as emendas apresentadas pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) às propostas que compõem o pacote do Regime de Recuperação Fiscal (PLC 49 e PEC 63).

Ontem, o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, o presidente do Rioprevidência, Sérgio Aureliano, o líder do governo, Márcio Pacheco (PSC), e outros se reuniram na sede da Fazenda fluminense para analisar as sugestões de modificação aos projetos.

Em relação à reforma previdenciária, já há acordo para incorporar ao texto a emenda que retira a brecha para a taxação de inativos.