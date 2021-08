O deputado estadual Átila Nunes é relator da CPI da Intolerância Religiosa, na Alerj - Thiago Lontra/Alerj

Publicado 14/08/2021 06:00

O deputado Átila Nunes representa uma família que por décadas defende o pluralismo religioso. Nesta semana, o parlamentar expôs na CPI da Intolerância Religiosa, da qual é relator, uma grave denúncia. Ele disse que se está assistindo ao "aparelhamento dos conselhos tutelares por intolerantes religiosos. As intervenções desses conselhos nos rituais de Candomblé são prova disso, pois silenciam nas circuncisões das crianças de famílias islâmicas e judias". Para ilustrar, ele contou que o "episódio em que uma manicure paulista enfrentou um processo de perda da guarda da filha de 12 anos, por causa de sua iniciação num ritual de Candomblé, mostra claramente o aparelhamento dos conselhos tutelares por intolerantes religiosos". Outro exemplo dado por Átila Nunes ocorreu no dia 24 de julho, quando a Polícia Militar invadiu o terreiro após receber uma denúncia do conselho tutelar de que a menina estaria sofrendo abuso sexual dentro do ambiente. O exame de corpo de delito não apontou abuso. O conselheiro tutelar Lindemberg Araújo fez uma denúncia à promotoria, dizendo que o cabelo raspado da menor (que faz parte do ritual de iniciação) era fruto de lesão corporal. Dias depois, a Justiça de Araçatuba expediu mandado de busca e apreensão transferindo a guarda da menor para a avó materna. Ficou óbvio que o mandato foi fruto da intolerância religiosa, já que, em nenhum momento, a polícia foi à sua casa para investigar as acusações de maus tratos e abuso. A mãe sequer foi ouvida. Ninguém do Conselho Tutelar foi à sua casa para ver a menina. Foi tudo feito às pressas sem ouvir ninguém".



PRECONCEITO DE ALGUNS NEOPENTECOSTAIS



O deputado comentou que a atitude deLindemberg é compartilhada por outros conselheiros tutelares que se caracterizam pelo preconceito religioso, que não respeitam os territórios sagrados de matriz africana. Um dos áudios de uma conselheira tutelar, ela diz: “que o pessoal dessa religião oferece a vida de determinada criança em sacrifício”. Para Átila, "o aparelhamento por membros de igrejas neopentecostais abre oportunidade para a prática de intolerância religiosa, como foi o caso de Araçatuba. Só que a Constituição garante aos pais o direito de definir a educação religiosa dos filhos. Se os pais são da religião e optaram que a filha fosse iniciada, essa é uma decisão definitiva, inquestionável", diz ele. "Se assim não o fosse, famílias de muçulmanos e judeus não fariam a circuncisão nos seus filhos. E por que só os seguidores do Candomblé são vítimas dessas investidas? Essa não foi a primeira vez. O aparelhamento por igrejas neopentecostais é um fato, tanto que houve um pedido do MP para serem anuladas as últimas eleições, haja vista a interferência nociva de instituições religiosas em busca de ampliação de poder", arremata o parlamentar.

Proteção da Serra da Posse

O vereador William Siri (PSOL) quer criar a APA da Serra da Posse, localizada entre os bairros de Campo Grande, Santíssimo e Augusto Vasconcelos. O projeto lembra a importância daquela área para a Zona Oeste do Rio. “ É indiscutível a relevância ambiental da Serra da Posse, impactando diretamente a vida de mais de 60 mil pessoas. Um importante trampolim ecológico, a sua proteção, conservação e recuperação integral são necessárias para conservação da biodiversidade presente no local", disse.

Em defesa do consumidor

Vereadora Vera Lins - Divulgação

Vereadora Vera LinsDivulgação

Lei que determina que Light e demais concessionárias de serviços ofereçam ao cliente pagamento em cartão de débito no momento do corte do serviço, de autoria da vereadora Vera Lins (Progressista), não tem sido cumprida. Vem aumentando número de reclamações de que funcionários da Light não estão dando essa opção na hora do corte de energia. Vereadora enviou ofício à companhia onde cobra motivos da lei não estar sendo cumprida em sua integralidade.

Alimentação das crianças

A Câmara Municipal do Rio aprovou projeto de lei da vereadora Teresa Bergher (Cidadania) que obriga bares e restaurantes a oferecerem cardápio infantil. “O objetivo é fazer com que seja oferecida uma alimentação saudável e adequada às crianças, para tentar conter a obesidade infantil”, explica Teresa.

PICADINHO

Shopping Jardim Guadalupe está com programação musical especial. Hoje, tributo em homenagem ao cantor Raul Seixas, com Ayrton Ramos, a partir das 19h. Grátis.

Hospital Pró-Cardíaco, na Zona Sul do Rio, passa a ser autorizado pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) a realizar transplantes de pulmão.

Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, fechou o balanço do primeiro semestre do ano com faturamento de R$ 2,1 bilhões.