Cesar Maia - João Laet/arquivo O Dia

Publicado 31/07/2021 06:00

Os políticos com mandatos garantidos costumam lançar-se candidatos ao poder executivo com objetivo de aumentar sua força e exposição pública. O experiente Ciro Nogueira aceitou ser ministro da Casa Civil de Bolsonaro depois de avaliar que tem a garantia que, se tudo der errado, ele ainda terá 4 anos para cumprir como senador da República. Será esta a estratégia do vereador César Maia, aos 76 anos, ao dizer que pretende se candidatar ao Governo do Estado? Aos seus pares do Palácio Pedro Ernesto, em sessão virtual, ele reafirmou uma das suas qualidades, a disciplina. "Eu participei de todas as sessões da Câmara. Só falhei duas vezes no Grande Expediente, porque estava retirando os pontos da minha cirurgia, mas eu que já vi de tudo não podia imaginar que aprenderia tanto quanto aprendi nesta Legislatura". Depois de valorizar o presidente da Cassa, Carlo Caiado, Maia não deixou de fazer uma deferência ao prefeito da cidade: "Nosso cumprimento também ao Prefeito Eduardo Paes, que tem encaminhado à Câmara Municipal pontos que são de interesse da cidade, independentemente dos votos para aqui, para lá", disse.



DISPUTA ACIRRADA



Mesmo já sendo muito conhecido, César Maia terá pela frente uma concorrência forte, caso realmente coloque seu nome na disputa. Por enquanto, Claudio Castro (PL); Marcelo Freixo (PSB); Rodrigo Neves (PDT); Tarcisio Motta (PSOL); Waguinho (PSL); Felipe Santa Cruz (PSD); Hamilton Mourão (PRTB); Washington Quaquá (PT) e André Monteiro (PTB). Se a idade avançada pode ser um problema, vale lembrar que Lula, por exemplo, fará em outubro deste ano, os mesmos 76 anos. Fernando Henrique Cardoso ainda inclui o PSDB e já contabiliza 90 anos. César Maia tem a consideração até de adversários, mas daí conseguir atrai-los para um projeto para o Governo do Estado tem uma diferença. No dia primeiro de julho, em sessão extraordinária, todos os que se referiam à participação de Maia naquele encontro, o faziam com respeito. O vereador Paulo Pinheiro, do PSOL, em dado momento, usou o tratamento "o eterno prefeito". O mesmo fez o vereador Eliel do Carmo (DC), "nos meus maiores sonhos, jamais poderia imaginar que estaria nesta Casa, juntamente com, o sempre Prefeito Cesar Maia, que embalou a nossa infância, a nossa juventude, um líder nato. E eu quero agradecer a Deus pela vida do sempre Prefeito Cesar Maia, como a de Chico Alencar, como a do Dr. Paulo Pinheiro, como a do Tarcísio Motta, enfim, dos nossos nobres vereadores, hoje no sistema híbrido".

Contra veto do governador

Deputada estadual Tia Ju - Marco Antonio Rezende

A deputada estadual Tia Ju (Republicanos) se reuniu com a Defensoria Pública para traçar estratégias que auxiliem no convencimento para derrubada do veto do governador ao projeto de lei que assegurava que meninas do Degase só poderiam estar sob custódia de agentes mulheres. “A gente identifica que a pauta não é partidária, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É uma pauta humanitária e precisamos brigar dando a elas a garantia dos direitos e preservação dos seus corpos. Esses crimes cometidos estão entre os mais bárbaros que se pode cometer. Causam danos irreversíveis”, disse.

IPTU prorrogado para hotéis

O setor hoteleiro carioca festejou nova lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que prorroga o pagamento do IPTU dos exercícios de 2020 e 2021 para 30/11/21, mantendo o desconto de 40%. "Além de diversas cartas e reuniões, a formalização deste importante pleito se deu com uma reunião histórica, com mais de 130 representantes do parque hoteleiro carioca, mostrando a força e a relevância da categoria para a economia fluminense”, comemorou o presidente do HotéisRIO e conselheiro da ABIH-RJ, Alfredo Lopes.

Acidentes com garis

A Comlurb registrou, de junho de 2020 a junho de 2021, 17 casos de acidentes com perfurocortantes em todas as áreas da cidade, entre garis de coleta. O mal acondicionamento desses materiais pela população resultou em corte e perfurações das mãos, dedos ou punhos dos profissionais. A Companhia faz agora campanha de conscientização da população sobre as formas adequadas de acondicionar e dispor os resíduos perfurocortantes.

PICADINHO

Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio (Socerj) debaterá, no dia 11 de agosto, sobre dados científicos que demonstram efeito da religiosidade e da espiritualidade sobre doenças do coração.

Processos físicos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro serão digitalizados até o fim de 2022.

Curso sobre administração pública oferecido pela Ceperj vira obrigatoriedade para servidores, que devem conclui-lo em até 30 dias após data de nomeação.