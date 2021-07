Vereador Luiz Ramos Filho (PMN) - Daniel Castelo Branco

Publicado 17/07/2021 06:00

Vinte e cinco gatos e um cachorro foram resgatados nesta sexta (16), em ação conjunta de agentes da Polícia Civil, Prefeitura do Rio e do presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho (PMN). Um dos animais apreendidos, um cachorro que está com feridas provocadas por sarna, foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses, em Santa Cruz. Os felinos foram para o abrigo municipal da Fazenda Modelo, em Guaratiba, zona oeste da cidade. Todos serão tratados, vermifugados, vacinados, castrados e disponibilizados para adoção. Os vizinhos vinham se queixando ao vereador sobre a insalubridade em um apartamento da rua Carlos Sampaio, próximo à praça Cruz Vermelha, no Centro. O parlamentar acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária e outras autoridades. A ação foi respaldada por decisão judicial que determinou a retirada dos animais da residência, onde viviam com um casal e o filho jovem. A sujeira vinha atraindo enxames de moscas varejeiras para o local, pondo em risco a saúde de toda a vizinhança.



MAU CHEIRO



"É mais um caso de síndrome de Diógenes, conhecida como acumulação compulsiva. Esses tempos difíceis que estamos vivendo estão levando as pessoas ao estresse e a comportamentos compulsivos. Mesmo de máscara, alguns assessores não conseguiram entrar no apartamento devido ao mau cheiro. Muito triste. Aquelas pessoas e os animais viviam em condições muito insalubres”, contou Ramos Filho. Por causa do número frequente de atendimentos a acumuladores, os vereadores Luiz Ramos Filho e Alexandre Isquierdo (DEM) aprovaram a lei 6.988 de 2021, que cria a campanha permanente de orientação e tratamento da síndrome de Diógenes na rede municipal de saúde. A lei foi sancionada nesta semana pelo prefeito Eduardo Paes.

Efeito da pandemia

Nunca houve tantas mortes e tiveram tão poucos nascimentos em um primeiro semestre de um ano no estado como em 2021, segundo os registros dos Cartórios do Rio de Janeiro. Houve aumento de 54,4% em relação à média histórica de óbitos. Já o número de nascimentos foi 13,6% menor.

Aumento na arrecadação

Workshop foi feito online - Divulgação

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Estado promoveu em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e a Receita Federal um workshop com os municípios, em fevereiro, sobre a possibilidade de destinar parte do imposto devido ao fisco para fundos sociais municipais. E o resultado chegou agora: a arrecadação cresceu 175% este ano, segundo dados da Receita Federal. O próximo passo é aprofundar essa parceria e promover encontros para capacitar as cidades que ainda não estruturaram os seus fundos.

Teatro na Zona Oeste

Projeto de Lei de autoria do vereador William Siri (PSOL) quer criar o Dia do Teatro da Zona Oeste do Rio, em 14 de julho. A data escolhida é uma homenagem ao dia da fundação do Teatro Rural do Estudante, de Campo Grande.

PICADINHO

Professor Paulo Sérgio Ramirez Diniz, da Politécnica-UFRJ, participa da 73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), de 18 a 24 deste mês.



UFRJvac: Até o fim de 2021, a vacina desenvolvida pela UFRJ contra covid-19 deve começar a ser testada em humanos.



Espetáculo internacional "Mulheres Nascidas de um Nome" pode ser assistido até 22 de agosto, de sexta a domingo, às 18h, pelo Youtube.