vai uma água de coco aí?

Muitos donos gostam de oferecer água de coco para os peludinhos nos dias mais quentes, como forma de refresco. A fruta possui muitos nutrientes como vitamina C, potássio, antioxidantes, entre outros, e não é tóxica para os animais.

Mas a veterinária Bruna Morales alerta: "Tudo em excesso desbalanceia a dieta do animal". Além disso, a prática só é indicada para animais saudáveis e com o aval do veterinário de confiança.

Para oferecer a água de coco para seu amigão, coloque-a em um bebedouro próprio. A polpa pode ser dada em pedaços pequenos, como se fossem petiscos.