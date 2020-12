Nicette Bruno Reprodução Internet

Paulo Goulart, filho da atriz Nicette Bruno, falou sobre o estado de saúde da mãe no Instagram, neste sábado. A atriz segue internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, após contrair covid-19.

"Venho para desejar um ótimo sábado e dizer que minha mãe continua respondendo ao tratamento, em estado grave, mas devagar (ela responde). Passo a passo. Ela vai sair dessa, vamos continuar com nossas orações e ela vai sair dessa. Devagar e sempre", disse o ator no Instagram.

