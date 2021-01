Rennan da Penha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:09 | Atualizado 05/01/2021 17:17

Após o término do noivado com Lorena Vieira, Rennan da Penha anunciou, nesta terça-feira, o afastamento das redes sociais.

Através de um comunicado no Stories, do Instagram, o DJ explicou o motivo do afastamento. "Não estou bem com tudo o que está acontecendo. Vou dar um tempo de rede social, senão vou acabar ficando pior com as coisas que fico lendo dessas pessoas tóxicas. [...] Até eu resolver minha vida é isso. Obrigado pelo carinho de todos e pelas mensagens de apoio", escreveu o DJ, que vem recebendo uma série de ataques nas redes sociais após Lorena anunciar o fim do relacionamento. Os dois estavam noivos há quase um ano", publicou.

Término

No domingo, Lorena Vieira anunciou que terminou seu relacionamento com o DJ Rennan da Penha. Chorando muito, a empresária contou que precisava conseguir dar um basta na relação, mas preferiu não expor o motivo do término.

Horas depois, o DJ resolveu desabafar através de uma série de vídeos publicados no Instagram Stories. Rennan deixou claro que não rolou traição e reclama das críticas que recebeu dos internautas