Publicado 17/01/2021 15:10 | Atualizado 17/01/2021 15:12

Queridinha do "Big Brother Brasil 20", Rafa Kalimann mudou de mala e cuia para o Rio de Janeiro. Neste domingo, a influenciadora e futura atriz da Globo mostrou alguns detalhes de sua nova casa luxuosa. A vice-campeã do "BBB20" deixou Goiânia para facilitar os novos projetos na Cidade Maravilhosa.



No Instagram, ela compartilhou a parte externa da residência, que é azul e branca. Na parte interna, escadarias com portas de correr e piscina ao fundo. "Estou muito feliz porque ela é a minha cara, cada pedacinho. Deus foi muito maravilhoso. E hoje completa 1 ano que eu saí de casa para o 'Big Brother'. O ano que mudou minha vida e eu peguei a chave da minha casa nova", vibrou Rafa.



Ela contou também que sempre foi um sonho morar no Rio, e ter a oportunidade de experimentar um novo estilo de vida. "Cheguei no RJ. Feliz por estar de casa nova aqui, amo mudar, morar em uma cidade nova (ainda mais uma que sempre desejei morar) com outro estilo de vida", escreveu ontem.



