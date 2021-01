Gretchen Reprodução

Publicado 18/01/2021 18:12 | Atualizado 18/01/2021 18:13

Nesta segunda-feira, Gretchen foi às redes sociais para celebrar uma conquista. A cantora se formou em reiki, uma terapia alternativa que canaliza as energias do corpo em busca do equilíbrio mental e emocional.

"E hoje foi o grande dia. Me tornei Master Reiki pelas mãos do mestre. Gratidão", escreveu a cantora no Instagram.







Para a revista "Quem", Gretchen disse que está pronta para praticar reiki em outras pessoas. "Mas esse não é o objetivo do momento. Primeiro quero praticar em casa com os mais próximos".