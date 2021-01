Jojo Todynho fala sobre sexo após ’A Fazenda’: ’Reproduzi filmes da Gretchen’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 10:09

Rio - Jojo Todynho participou de uma live com Felipeh Campos e contou que já saiu do "zero a zero" depois de ficar meses confinada em "A Fazenda". "Beijo na boca? Eu já reproduzi filmes de Gretchen (risos)", brincou Jojo, lembrando dos filmes adultos protagonizados pela cantora.

fotogaleria

Publicidade

Jojo contou que seu coração já tem dono, mas enquanto o romance não vai pra frente ela segue com os "contatinhos". "Meu coração já tem dono, mas é um processo. Meu coração escolheu um dono, mas por enquanto o dono desse coração ainda não tomou posse dele. Então, tenho uns stand-by", disse.