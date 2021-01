Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:23 | Atualizado 25/01/2021 15:24

Anitta está viajando pelos Estados Unidos, mas segue sendo um dos assuntos mais comentados no Brasil. Nesta segunda-feira, a cantora foi parar nos Trending Topics, do Twitter, com as hashtags "Anitta Faz Alguma Coisa" e "Neve no Brasil". Para os fãs, isso já foi o suficiente para eles especularem um possível lançamento musical da cantora.

fotogaleria

Publicidade

"Ai, eu mal acordei e tem uma trending no Twitter com meu nome, falando 'Anitta faz alguma coisa'. É trending topics. Eu não sei se eu acho isso bom ou ruim", comentou a cantora no Instagram.

"Eu acho que pode ser bom, porque daí, quando me pedirem pra eu fazer alguma coisa de algo mesmo, e eu tiver sem paciência ou eu tiver com alguma coisa na minha vida realmente acontecendo que eu não puder. Eu posso levar na brincadeira e falar: 'ai, tá bom' e não fazer nada, porque às vezes a gente tem esse direito de não fazer nada. Eu amei essa trend. Agora, pensando bem", refletiu.

Publicidade

Anitta também falou qual eram os assuntos que mais pediam para ela comentar. "Atualizando, as cobranças de hoje são: Faustão, pra eu falar alguma coisa. Não sei nada, não fui eu que fiz o contrato, não sei se acabou, não tenho o que dizer. E se vai ter neve no Brasil, também não sou meteorologista, tá bom?".

No Twitter, a cantora foi direta ao falar sobre as especulações de uma possível música nova. "Ah nãooooo.... já de manhã, gente? Não tem feat com ninguém. Não to sabendo de neve no Brasil. Beijão".

Publicidade