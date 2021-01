Nanda Costa Divulgação/Vinicius Mochizuki

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 19:38

Nanda Costa relembrou o momento em que contou a orientação sexual para a família. Em uma declaração para a websérie "Verão da Xanda", da jornalista Alexandra Gurgel, a atriz revelou que teve medo de sair do armário.

“Eu tinha muito medo de falar, de ser quem eu sou. Quando consegui e falei para mim: ‘é isso mesmo, vou contar para minha família’... Minha avó tomou um susto, achou que era fase, que ia passar. A minha mãe também ficou meio sem entender. O meu avô, com quem eu tenho uma ligação fortíssima, falou que já desconfiava: ‘Que bom que você entendeu isso, mas levou 21 anos para conseguir se entender, se aceitar. Respeita o tempo da sua mãe, da sua avó, que o importante é o amor’”, relata.

Publicidade

Casada com Lan Lanh, a atriz também relembrou um episódio em que uma produtora de elenco duvidou de que ela conseguisse fazer uma personagem hétero.

“Se inspire em mim, mas seja você. O melhor que a gente pode ser é a gente. A Clarice Lispector tem uma frase que eu amo: ‘Depois do medo vem o mundo’. Muitas vezes nosso medo é nossa maior força. Eu tinha muito medo do que ia acontecer comigo depois que eu me assumisse. Nossa, eu fiz filme internacional, virei embaixadora de uma marca internacional. A vida mudou, sabe?! E eu estava aqui pensando pequenininho… O mundo é muito maior. A vida é muito maior”, garante.