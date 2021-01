Por iG

Publicado 26/01/2021 14:17 | Atualizado 26/01/2021 14:19

Danilo Gentili comemorou, nesta terça-feira, o fato de Marcius Melhem ter perdido um processo na Justiça para ele. A ação tinha como objetivo que o Gentili se desculpasse e deletasse postagens consideradas ofensivas pelo ex-Globo.









Em suas redes sociais, o apresentador do "The Noite" ironizou. "Pedido formal e público de desculpas ao sr. Melhem: Venho, por meio dessa, pedir perdão ao sr. Marcius Melhem, pois fui injusto com ele em determinada afirmação. Certa vez eu disse que não conseguia rir de nada que esse senhor fizesse, porém, dessa vez eu tô rindo muito", escreveu Gentili, que também compartilhou uma reportagem evidenciando a decisão da Justiça a seu favor.Além de Gentili, Rafinha Bastos, Marcos Veras e Felipe Castanhari, também foram alvos de processos movidos por Melhem. As postagens dos famosos tem relação com o caso de violência sexual envolvendo ex-Globo.A revista piauí, que veiculou as acusações contra o humorista, também foi processada.