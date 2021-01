Anitta reprodução do instagram

Rio - Anitta lançou, na madrugada desta sexta-feira, mais um single com o foco no mercado internacional, "Loco". No clipe da canção, a cantora aparece somente de biquíni e esquiando na região nevada de Aspen, nos Estados Unidos, no início do ano passado, antes da declaração de pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde - OMS.



No Instagram, a cantora compartilhou a notícia com os fãs. "Saiu o clipe de Loco! Venham passar um pouco de frio comigo", disse Anitta, que já havia dado spoilers da produção. A faixa sucede "Me Gusta", em parceria com Cardi B. e Myke Towers, que alcançou o 91º lugar da Billboard Hot 100, principal parada de sucesso americana.

Na manhã desta sexta, o clipe, que tem produção de produção da Soul Filmes e direção de Steven Gomillio, aparecia em 2º lugar entre os vídeos Em Alta do YouTube Brasil. É o primeiro single solo da brasileira em três anos.