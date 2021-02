Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 18:35 | Atualizado 01/02/2021 18:35

Neymar está on e comentando bastante o "Big Brother Brasil 21". Nesta segunda-feira, o jogador escreveu, no Twitter, que queria a participação de outra famosa na casa mais vigiada do Brasil.

"Só eu queria a Jojo Todynho no BBB?", publicou Neymar.

Só eu queria a jojo todynho no bbb? — Neymar Jr (@neymarjr) February 1, 2021

Em seguida, Neymar também deu sua opinião sobre o Paredão formado por Rodolffo, Sarah e Kerline. "Torcendo pro Rodolffo ficar. Me julguem".