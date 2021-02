Sarah Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 17:40 | Atualizado 14/02/2021 17:41

Sarah suspeita que Karol Conká a indique para o Paredão neste domingo. Caso suas suspeitas estejam certas e ela seja indicada, a consultora de marketing já escolheu o adversário que deseja enfrentar: Nego Di.



Para ela, o resultado desse Paredão seria a resposta do público. “Se eu for com o Nego Di, eu fico tranquila. Porque se eu sair, eu vou saber que eu estava realmente errada em todas as minhas teses e teorias aqui dentro. E se ficar, vou ter certeza nos nossos posicionamentos. Seu eu sair eu vou ficar em paz, e se voltar, vou ficar em paz”, explicou.

Sarah conversando com a Camila disse que se for para o paredão com o Nego Di e ele sair, ela vai ter certeza que ela está certa QUERO MUITO ESSE PAREDÃO #bbb21 pic.twitter.com/epTwqPnRdk — gossip (@gossipdaslives) February 12, 2021