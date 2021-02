Karol Conká relembra momento em que expulsou Lucas da mesa do almoço e diz: Fiquei com dó Reprodução / TV Globo

Em seu desentendimento com Carla Diaz, Karol Conká fez uma declaração que pesou do lado de fora da casa.

Em um determinado momento da conversa, a frase: "Mas eles aceitam migalhas. Aceitam espelhinho, entrega as terras em troca de espelho" foi dita. Ana Patté, integrante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), usou as redes sociais para falar sobre o assunto e pedir respeito aos povos originários.

Essa fala carregada de racismo violência histórica, reforçando estereótipo do bom selvagem, que anula toda história de massacre e extermínio dos povos Indígenas, na invasão do Brasil, com projeto de colonização. Colonização não somente das mentes que se tornaram adoecidas, como também a colonização das relações, das terras. Não permitiremos assistir discursos como estes sem nos posicionar. Esse discurso na maioria das vezes são reproduzidos pelas escolas de que o Brasil foi descoberto e não invadido, reproduz ainda que nos conquistaram trocando nossas terras por espelho. Nós sabemos que essa é a primeira Fake News da história, nós não somos exatamente os primeiros a chegar, nós somos os primeiros a estar. Respeite os povos originários @karolconka, respeite a nossa história", escreveu.

