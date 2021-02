Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:09 | Atualizado 17/02/2021 13:23

Rio - A revista norte-americana Time divulgou a lista anual "Time 100 Next", que destaca as lideranças emergentes que estão definindo o futuro global, nesta quarta-feira. Dentre os nomes citados, dois brasileiros marcam presença: a cantora Anitta, que aparece ao lado de outros fenômenos da música, e o político Guilherme Boulos, que é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

fotogaleria

Publicidade

Assim como a brasileira Anitta, outras estrelas do mundo da música também foram citadas, como Dua Lipa, Chloe X Halle, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Phoebe Bridgers e Lil Baby. Anitta ainda foi saudada em texto escrito pelo colombiano J Balvin

"Sempre soube que o Brasil tinha uma rainha em Anitta. Temos muito em comum – como eu, ela se fez sozinha. Nos conhecemos no Instagram e começamos a conversar, e percebi que compartilhamos outra qualidade: não deixamos ninguém fazer nosso trabalho. Gostamos de fazer tudo sozinhos. […] Ela pegou o som do Brasil – o funk, que é como o nosso reggaeton – e levou para outro nível, para que os sons fossem para todos. […] Por trás de sua fachada de super-heroína está um ser humano real e sensível que dá muito às pessoas. Eu quero que as pessoas se conectem com o ser humano incrível por trás da boa música. Ela tem talento suficiente para continuar conquistando o mundo", disse Balvin.

Publicidade

Já Boulos, ex-candidato a presidente e a prefeito de São Paulo pelo PSOL, foi destacado como um dos principais nomes que pode unir a esquerda no Brasilna. Segundo a publicação, o “seu desempenho surpreendente [na eleição para prefeito] na influente cidade [de São Paulo] o estabelece como uma figura ascendente na política brasileira e deu à esquerda um novo caminho”.