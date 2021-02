Jojo Todynho fotos Divulgação

Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre o Ano do Boi. No Instagram, a cantora quis saber melhor do que se tratava e fez uma brincadeira.

"Gente, o que é isso? Entrei no Instagram e esse negócio do ano do boi. Será que é o meu ano? Fui corna a vida toda!", disse rindo.

"Melhor ficar solteira, gente... já levei muito chifre", completou Jojo Todynho.

