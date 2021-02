Amanda Djehdian Reprodução

Publicado 17/02/2021 17:21 | Atualizado 17/02/2021 17:33

Rio - Amanda Djehdian usou as redes sociais para comemorar a retirada do silicone, que completou dois meses. Em uma postagem, a ex-BBB, que escolheu retirar as próteses alegando o surgimento de problemas de saúde, disse que está "mais leve", além de revelar que não sente mais dores.



Na publicação, ela disse: "Dois meses de explante!!! Dois meses que sou outra mulher, quer dizer, voltei a ser a menina de 2006, cheia de disposição, meu cabelo parou de cair, meu nariz parou de escorrer, faz dois meses que não tomo um remédio, dois meses que não tenho uma dor de cabeça, não tive mais vertigens, durmo tão bem, não mudei alimentação nem treino, meu corpo ta se definindo, a sensação é que estou mais leve.. são tantas coisas positivas, que alegria!".

A ex-BBB estava com as próteses há 14 anos.

