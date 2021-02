Mariana Ximenes Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:44 | Atualizado 19/02/2021 15:45

Mariana Ximenes surgiu deslumbrante em um clique publicado no Instagram nesta sexta-feira. De maiô, a atriz posou em uma cachoeira com direito a arco-íris embelezando ainda mais a foto.

"Uma das coisas maravilhosas de morar no Rio de Janeiro é ter tesouros como esse no meio da cidade! Eu sou uma pessoa que necessita de natureza, recarregar as energias numa cachoeira é algo muito precioso", escreveu ela.