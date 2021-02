Jacira Santana Reprodução

Por iG

Publicado 20/02/2021 19:56 | Atualizado 20/02/2021 19:57

Após Gilberto ter se estressado no BBB 21 depois de brigar com Arthur e Karol Conká , a mãe do participante, Jacira Santana, publicou um vídeo em seu Instagram demonstrando preocupação com a saúde mental do filho. Além disso, ela mandou um recado para Karol Conká.

fotogaleria



“Karol, eu espero você aqui fora. Eu espero você aqui fora, rapaz. Você precisa conhecer uma mulher de verdade. Porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra? Uma sebosa? É você! E eu espero você aqui fora, minha camarada, para você ver o que é mulher”, afirmou Jacira, nervosa e aos berros.



Ela ainda afirmou que nunca viu Gilberto se descontrolar da maneira como aconteceu no reality show na tarde de hoje (20). Ela ainda lembrou aos seguidores sobre o tratamento que era dado ao participante Lucas Penteado, que desistiu da edição.



“Gente, isso é grave, estão mexendo com o psicológico do meu filho. Eu estou revoltada, estou indignada. Estou com muito ódio de muita gente”, disse. “Meu filho acredita na bondade das pessoas. Meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na mudança de Karol”, continuou.



Ao fim de seu desabafo, Jacira pediu para que as pessoas continuem dando apoio a Gil para que ele consiga ficar dentro da casa. Veja o vídeo completo.

“Karol, eu espero você aqui fora. Eu espero você aqui fora, rapaz. Você precisa conhecer uma mulher de verdade. Porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra? Uma sebosa? É você! E eu espero você aqui fora, minha camarada, para você ver o que é mulher”, afirmou Jacira, nervosa e aos berros.Ela ainda afirmou que nunca viu Gilberto se descontrolar da maneira como aconteceu no reality show na tarde de hoje (20). Ela ainda lembrou aos seguidores sobre o tratamento que era dado ao participante Lucas Penteado, que desistiu da edição.“Gente, isso é grave, estão mexendo com o psicológico do meu filho. Eu estou revoltada, estou indignada. Estou com muito ódio de muita gente”, disse. “Meu filho acredita na bondade das pessoas. Meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na mudança de Karol”, continuou.Ao fim de seu desabafo, Jacira pediu para que as pessoas continuem dando apoio a Gil para que ele consiga ficar dentro da casa. Veja o vídeo completo.

Publicidade