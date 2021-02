Anitta: tranças finas fotos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:56 | Atualizado 22/02/2021 17:58

Anitta usou as redes sociais para falar sobre o Paredão entre Karol Conká, Gilberto e Arthur, no "BBB 21". No Twitter, a cantora deu sua opinião sobre quem gostaria que saísse, mas fez um alerta às pessoas.

"Amei karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo... Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair", escreveu.

Para Anitta, Karol tem que sair pelo jogo que fez, mas, fora da casa, merece oportunidades. "Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica quando sair. Desejo que saia, que se dê mal no jogo pq fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender e ter uma vida quando sair".