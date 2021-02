Fábio Jr, Cleo e Fiuk Reprodução do Instagram

Publicado 23/02/2021 09:44

Rio - Cleo mostrou que é uma filha coruja ao falar sobre o pai, o cantor Fábio Jr., no Twitter. "Meu Deus! A beleza desse homem, meu pai biológico, precisa ser estudada", escreveu a atriz ao comentar um vídeo de uma fã, que postou um vídeo com várias imagens do cantor. Cleo também considera Orlando Morais, marido de sua mãe, Glória Pires, como pai.

No vídeo repostado por Cleo, uma fã diz que deveria ser um crime confundir Fábio Jr. com Roberto Carlos. Tudo isso, porque Fiuk, que está confinado no "BBB 21", revelou no reality show que muitas pessoas se confundem e falam que ele é filho de Glória Pires e Roberto Carlos.