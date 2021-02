Lady Gaga Reprodução

Por iG

Publicado 25/02/2021 14:41 | Atualizado 25/02/2021 14:44

O passeador de cães de Lady Gaga foi baleado após bandidos roubarem dois dos buldogues franceses da cantora, na noite da última quarta-feira, segundo o site TMZ.



O crime ocorreu quando o profissional levou três cães de Gaga para passear. Durante a caminhada em Los Angeles, nos EUA, ao menos um homem armado abordou o rapaz. De acordo com o "Daily Mail", o passeador levou quatro tiros e ficou gravemente ferido, mas se recupera bem no hospital.



O ladrão atirou no passeador e conseguiu pegar dois buldogues, o terceiro fugiu e foi recuperado.



Segundo o TMZ, Gaga, que está em Roma, na Itália, gravando filme, está oferecendo US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) de recompensa para ter os cães de volta.