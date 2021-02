Bruna Marquezine Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:24 | Atualizado 25/02/2021 18:25

Bruna Marquezine aproveitou a quinta-feira de #tbt para mostrar o dia que fez três novas tatuagens. Ao todo, a atriz de 25 anos tem 20 desenhos pelo corpo.

fotogaleria

Publicidade

Em uma publicação, a atriz surgiu sendo tatuada por Sabrina Conde. Segundo Bruna, os desenhos foram feitos no fim de semana. "It’s excitiiinnnggg!” #tbt de um sábado muito legal e atípico. Fiz 3 tattoos novas com minha rabiscadora de pessoas favorita (o que ajudou a me distrair do meu nervosismo)", explicou Bruna.

Bruna mostrou que fez o planeta Júpiter em traço fino na parte interna do braço direito e uma borboleta, também em traço fino, no braço esquerdo. A atriz não mostrou qual foi o terceiro desenho.

Publicidade

Além disso, na postagem, a atriz mostrou os vídeos dos bastidores da gravação de uma música para uma campanha publicitária. É a primeira vez que Bruna se arrisca cantando em um trabalho. "Depois, fui para um estudio botar voz na musica (WTF?) da minha nova campanha", escreveu.