Alerta tatuado na pele

Tendência entre os doentes crônicos, com diabetes e hipertensão, ou com alergias diversas, a tatuagem de segurança se tornou grande aliada para a saúde. Afinal, a 'marca' na pele pode garantir salvamentos caso uma pessoa tenha um desmaio na rua ou sofra um acidente. Não à toa, durante a 8ª Tattoo Week Rio, que começa na próxima sexta, dia 10, no Centro de Convenções SulAmérica, na Cidade Nova, serão oferecidas gratuitamente 250 tatuagens de alerta.

De acordo com Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, as tatuagens de segurança já estiveram presentes em outras duas edições do evento. No Rio, porém, os desenhos de alerta ficaram restritos às pessoas com diabetes. Nesse ano, a oportunidade de marcar o alerta na própria pele foi estendida a outros doentes crônicos e alérgicos.

"Para participar, a pessoa deverá fazer a sua inscrição nas redes sociais da Tatto Week até o dia 9. É necessário apresentar um laudo do médico falando sobre a doença", explicou Esther. Além das tatuagens de segurança, serão oferecidas a reconstrução de mamilo e sobrancelha a cem pessoas que tiveram câncer. Para essa modalidade, as inscrições já estão esgotadas.

Durante o evento na Cidade Nova haverá workshops gratuitos promovidos pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio. Além disso, todos os dias, às 15h, vão ocorrer rodas de conversa com o público, com a participação de técnicos da saúde e tatuadores. A ideia é disseminar informações sobre segurança nos procedimentos de tatuagem e colocação de piercings.