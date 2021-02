Cantor Jão Reprodução

Publicado 26/02/2021 08:49 | Atualizado 26/02/2021 09:20

Rio - Considerado um dos principais nomes da nova cena pop brasileira, Jão anuncia seu novo single, “CORINGA”, que chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira. O trabalho chega após breve sumiço do artista das redes sociais, fazendo com que fosse cotado para participar do "Big Brother Brasil 21".

O último trabalho lançado por Jão é o álbum “ANTI-HERÓI”, de 2019. Até o início do ano passado, antes da pandemia,o cantor percorria o país apresentando sua turnê de grande sucesso nas principais casas de show e festivais do Brasil.

“CORINGA” marca o início de um novo momento na carreira de Jão. “É um projeto que estou muito feliz de poder lançar. Faz parte de um momento especial da minha vida, no qual consegui explorar novos caminhos de composição e produção. Passei esses últimos meses encontrando esse lugar e estou bastante satisfeito e ansioso para mostrar pra todo mundo”, completa o artista. Compositor de todos os seus trabalhos, em “CORINGA”, Jão assina também a produção musical ao lado de Paul Ralphes (Skank, Jota Quest, Kid Abelha, Sandy & Junior) e Zebu (Anitta, Pabllo Vittar, Luísa Sonza).

Natural de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, Jão reúne uma legião de fãs fervorosos que o acompanham assiduamente. Em 2018, o cantor lançou seu primeiro álbum, “LOBOS”, que soma mais de 350 milhões de streams e lhe rendeu sua primeira turnê nacional, com datas esgotadas em todo o Brasil. No final de 2019, Jão lançou seu segundo disco, “ANTI-HERÓI”, que alcançou a marca de 1,6 milhões streams apenas no primeiro dia, tornando-se a quarta melhor estreia de um álbum pop no Spotify Brasil.

Nos palcos, Jão é destaque absoluto e conquista grandes plateias. Em sua segunda turnê, rodou o país novamente, dessa vez incluindo datas esgotadas no Vivo Rio (RJ) e duas datas sold out no Tom Brasil (SP). No ano passado, estava também na grade dos principais festivais do país, entre eles o Lollapalooza BR, Planeta Brasil e Planeta Atlântida, alguns deles adiados por conta da pandemia.