Publicado 26/02/2021 18:59 | Atualizado 26/02/2021 19:02

Caio Castro foi às redes sociais falar sobre as especulações de que teria assinado um contrato com a Record para apresentar "A Fazenda".

Pelos Stories, do Instagram, o ator disse que não foi procurado pela emissora. "Minha família começou a me ligar e perguntar sobre essa história de apresentar A Fazenda. Eu não vou apresentar, não fui contratado, não assinei contrato. Não sei o porquê inventaram isso. Beleza, especulação de mercado no primeiro momento pra ver como o público reage a isso, ok, super entendo. Agora falar que eu pedi tanto de salário, que eu assinei com Fazenda e vou ser o apresentador, não. Não fechei com ninguém. Não recebi, inclusive, nenhuma ligação para conversar sobre o projeto", contou.



Apesar de tudo, Caio disse estar aberto a propostas. "Deixando bem claro: tenho o maior respeito pela emissora e estou aberto a todo e qualquer projeto, seja lá de onde venha. Mas inventar que eu pedi tanto e assinei, inclusive? Não sei aonde essa história vai levar. Parem de achar que isso vai acontecer, porque não vai", pontuou.