Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:59 | Atualizado 03/03/2021 18:03

Gilberto e Carla Diaz conversaram sobre os últimos desentendimentos, nesta quarta-feira, no "BBB 21". O economista ficou bastante chateado pela atriz ter votado nele no domingo e descontou no "Jogo da Discórdia" de segunda. Em contrapartida, a artista se aborreceu com a forma que o brother falou durante o game.

"Fiquei chateada de você não ter ido conversar comigo. Mas ok, entende? Eu não vou levar isso para o meu pessoal, fiquei chateada na hora. Só que, quando eu fui me deparar com uma situação de votação, de fato rolou algumas conversas e que eu soube que seu nome não estava. Eu queimei o voto consciente porque eu não queria ter a responsabilidade de colocar outra pessoa no paredão e eu sabia que ninguém ia em você", justificou Carla.

A atriz continuou justificando o voto de domingo para Gilberto: "Desde o início eu já te falei, você nunca foi minha opção de voto. Eu tive que votar e eu fui muito sincera quando eu falei que eu joguei meu voto fora porque eu já tive a responsabilidade de votar em três pessoas. Eu entendo que você pode ter ficado chateado", declarou.

“Precisava ter me humilhado ao vivo? Me colocado uma plaquinha de duas caras? Era só fazer uma pergunta”, indagou a sister.

"Na hora eu não fiquei chateado, de verdade. Depois, conversando [..] com os meninos do quarto, quando eu falei soou estranho para mim mesmo. Na hora eu não pensei que você teria separado as situações", explicou o pernambucano.