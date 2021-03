Flay Reprodução

Publicado 03/03/2021 19:59 | Atualizado 03/03/2021 20:24

Flay se pronunciou, na tarde desta quarta-feira, sobre a briga que teve com Rafa Kalimann no "BBB 20", fazendo paralelos com alguns desentedimentos que Lumena, a última eliminada do "BBB 21", teve na casa. A briga entre as duas virou, inclusive, meme na época, um dos motivos pelo qual a cantora se sentiu mal. Nesta quarta, o assunto voltou a ser discutido após Fátima Bernades exibir o vídeo do momento em uma entrevista com a cantora, no "Encontro".

"Me fez sentir inferior, humilhada e diminuída, essa foi a intenção dela naquele momento, mas até ela mesma se sentiu mal depois. Ao chegar aqui fora e ver que vocês aplaudiram e fizeram disso um 'meme' ela passou a se orgulhar da situação e a repetiu várias vezes aqui fora", escreveu.

A ex-BBB ainda, fez uma comparação das atitudes de Rafa com as de Lumena, que ao contrário da influencer, foi muito criticada pelo público.

"Fico triste por saber que tem tanta gente que consegue ser má a ponto de ver graça em uma situação como essa entre duas mulheres em uma edição que tanto se falou em sororidade e empatia. Revejam seus princípios, coleguinhas que aplaudiram a Rafa, mas desaplaudiram a Lumena...", continuou.



Flay, porém, reiterou que não guarda mágoas de Rafa e voltou a acompanhar a influencer nas redes sociais, mas que optou por não rever cenas de seu BBB por ficar triste com os acontecimentos.