Flay e Pedro Maia. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:46

fotogaleria Modelo e namorado da ex-BBB Flay, Pedro Maia está sendo processado por uma das mais tradicionais lojas de roupas e acessórios de Belo Horizonte, a Via Textil. A empresa entrou na Justiça no início do ano passado por falta de pagamento de uma compra realizada na loja localizada no bairro Prado no meio de 2018, no valor de R$9.165,00 (nove mil cento e sessenta e cinco reais).

Pedro deu três cheques de R$3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais), todos devolvidos por insuficiência de fundos na conta bancária do rapaz. A ação se arrasta nos tribunais por contas dos recursos e também pela pandemia do coronavírus, que afetou o andamento de milhares de processos na Justiça em todo Brasil. Com juros e correção monetária, a dívida de Pedro já ultrapassa a casa dos R$ 12 mil reais. Ele já foi citado e a Via Textil entrou com um pedido de penhora de algum bem do modelo, mas nos autos a empresa ressalta que a preferência recaia sobre dinheiro, em espécie, ou aplicação em instituição financeira.

Publicidade

Mineiro da cidade de Formiga, no interior do estado, Pedro fazia parte do casting da Ford Models e no início do ano assinou contrato com Way Model, ambas agências famosas de São Paulo. Aos 24 anos, ele tem 1,87m de altura e desde outubro é o boy da cantora paraibana.