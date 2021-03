Por O Dia

Publicado 06/03/2021 08:29 | Atualizado 06/03/2021 08:36

"Liquidação total do Brasil inteiro! Todo dia é de preço alto com o #Bolsocaro", escreveu Anitta, que compartilhou o vídeo da campanha #Bolsocaro , que ironiza o valor do gás de cozinha, a cotação do dólar, o valor do auxilio emergencial e polêmicas envolvendo a família, como os cheques na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a rachadinha e a compra da mansão de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).contra as atitudes do governo federal.